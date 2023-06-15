Aksaray'da 'Mutluluğa Kurşun Sıkma ve Suda Boğulma' çalıştayı düzenlendi

Aksaray Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, düğünlerde havaya ateş edilmesinin önüne geçilebilmesi için çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca, suda boğulma vakalarının önlenmesi için muhtarların desteği istendi.

Aksaray Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca "Mutluluğa Kurşun Sıkma ve Suda Boğulma" çalıştayı düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde bu yıl düğünleri olacak çiftler ile muhtarlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklerde havaya ateş edilmesinin önüne geçilebilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.

İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, çalıştayın açılışında, düğünlerde, eğlence ve etkinliklerde havaya ateş etmenin hayatı sonsuza dek değiştirerek kalıcı izler bırakabildiğini söyledi.

Çalışmalar sonucu silahla ateş etme ihbarlarının azaldığını belirten Büber, şöyle konuştu:

"Organize edilen tüm düğün, eğlence, etkinlik gibi faaliyetlerde sivil veya resmi olarak jandarma personeli görevlendirilmiş, bu durum vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Vatandaşlarımızda düğünlerde silah atmanın olumsuz sonuçlar doğuracağı bilincinin yanında farkındalık da yaratılmıştır. Kentte son 20 yılda 66 vatandaşımız suda boğuldu. Su hayattır can almasın. Sıcak günlerin başlamasıyla birlikte boğulma vakaları meydana geliyor. Durgun sulara girme durumunu tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu konuda muhtarların desteğine ihtiyacımız var."

Çalıştay, sunum ve sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi.