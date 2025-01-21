Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki E.A. yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi Argun'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 3 yaşındaki E.A'nın cansız bedenini buldu.

Yangında dumandan etkilenen Meryem Argun (59) ve 3 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
img

Avrupa'da rekor kırdı!
img

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
img

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.