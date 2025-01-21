Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Aksaray'da bir müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki E.A. yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi Argun'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 3 yaşındaki E.A'nın cansız bedenini buldu.
Yangında dumandan etkilenen Meryem Argun (59) ve 3 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.