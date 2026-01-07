Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında, anne ile 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Ereğlikapı Mahallesi 1401. Sokak'ta yabancı uyrukluların yaşadığı 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binada yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve 4 çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.