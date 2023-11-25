Aksaray'da Motosikletli Şahısların Ev Ateşi Olayı

Aksaray'da 2 kişi motosikletle geldikleri müstakil eve pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Bekçilerin titiz takibi ve telsiz anonsuyla şüpheliler 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bedir Muhtar Mahallesi Bayram Baba Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle müstakil evin önüne gelen 2 kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle husumetli oldukları şahsın evine ateş açtı. İkamete isabet eden saçmalardan şans eseri kimse yaralanmazken caddede devriye atan ve olaya şahitlik eden bekçiler hemen olaya müdahale etti. Bekçileri gören şahıslar ateşi kesip motosikletle kaçmaya başladı. Bunun üzerine bekçiler de koşarak şahısların peşine düştü. Kovalama esnasında da telsizden anons ederek şahısların istikametini diğer ekiplere bildiren bekçiler ısrarlı takibi bırakmadı.

Kıskıvrak yakalandılar

Anonsların ardından bölge adeta abluka altına alınırken motosikletli şüpheliler yaklaşık 500 metre sonra bekçi ve polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde K.G. (17) ve S.Ş. (17) isimli şahıslar oldukları belirlenirken, bindirildikleri polis otosuyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen şahısların motosikleti de trafikten men edilerek yapılan incelemelerin ardından otoparka çektirildi.

Öte yandan şahısların üzerinde yapılan aramada tüfeğe ait çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY