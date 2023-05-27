Aksaray'da Motosikletli Jandarma Timleri Tarihi Mekanları Kontrol Ediyor

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte devriye gezen motosikletli jandarma timleri, tarihi mekanlarda kuş dahi uçurtmuyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte motosikletli asayiş jandarma timlerini devriyeye çıkardı. İlçe, belde ve köylerde görev alan motosikletli jandarma timleri, araçların ulaşamadığı en ücra köşelere bile çıkıp kontrollerini sağlıyor. Jandarma timleri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte şehrin tarihi mekanlarında artan yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerini de yakından takip ediyor. En ufak bir olumsuzluğa dahi geçit vermeyen jandarma ekipleri, ihbarlara da kısa sürede intikal ediyor. Kaçak kazı yapan definecilerin de korkulu rüyası olan motosikletli jandarma timleri, dağ bayır demeden sürekli devriye atarak kontrolü sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Motosikletli asayiş kimlerimiz, bölgeyi ziyarete gelen yerli/yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, tarihi ve doğal yapısı itibariyle bölgede meydana gelebilecek kaçak kazı olaylarına engel olmak ve muhtemel olaylara daha seri bir şekilde müdahale etmek amacıyla gün boyu devriye faaliyeti icra ederek denetimlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları, ilimizde asayiş ortamının sağlanması ve meydana gelebilecek muhtemel olayların önlenebilmesi amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY