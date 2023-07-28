Aksaray'da Motosiklet ve Elektronik Eşya Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da motosiklet ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan ve Bahçeli mahallelerinden motosiklet ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.K'yi (25) Coğlaki Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan ve Bahçeli mahallelerinden motosiklet ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.K'yi (25) Coğlaki Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.