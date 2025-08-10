Aksaray'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü

Aksaray'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü
Güncelleme:
Aksaray'da meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolünü kaybeden Ömer Tekfidan (52) refüjdeki bir ağaca çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tekfidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKSARAY'da, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Tekfidan (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Tekfidan'ın kontrolünü yitirdiği 68 AFS 792 motosiklet, refüjdeki ağaca çarptı. Motosikletten savrulan ve başında kask olmayan Tekfidan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer Tekfidan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tekfidan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
