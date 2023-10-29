Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrilirken sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde Yeni Sanayi Sitesi Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti ile şehir merkezi istikametine seyreden Murat I. (42) direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Devrilen motosikletle yaklaşık 10 metre sürüklenen Murat I. başından aldığı darbelerle ağır yaralandı. Kazayı gören otomobil sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY