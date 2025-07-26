Aksaray'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Yaralandı

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Aksaray'da dur ihtarına uymayan motosikletten dolayı polis memuru Yusuf Ceritlioğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, F.K. (24) idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan F.K, polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kazada, Ceritlioğlu ile sürücü F.K. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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