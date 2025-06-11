Aksaray'da Motosiklet Kazası: İçkili Halde Dağlık Alana Uçtu

Aksaray'da Motosiklet Kazası: İçkili Halde Dağlık Alana Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da 17 saat kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan 24 yaşındaki Mustafa Ergün'ün içkili halde motosiklet kullanarak kaza yaptığı belirlendi. Jandarma, Ergün'ün arkadaşlarıyla birlikte içki içip dağlık alana gittiğini tespit etti. Yaralı Ergün hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da kendisinden haber alınamayan, 17 saat sonra dağlık bölgede bilinci kapalı bulunan Mustafa Ergün'ün (24), içkili halde motosiklet kullanırken kaza yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, olay yeri çalışması ve arkadaşlarıyla yapılan görüşmeyle Ergün'ün kazada yaralandığını tespit etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Mustafa Ergün, pazartesi günü saat babası Murat Ergün (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Ancak Ergün eve gelmedi. Bunun üzerine Murat Ergün, saat 20.00 sıralarında oğlunu telefonla aradı, ulaşamayınca da durumu polise bildirip, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları Ergün'ü dün saat 13.00 sıralarında, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi'nde dağlık alanda bilinci kapalı halde buldu. Mustafa Ergün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRMİŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Ergün'ün arkadaşlarıyla birlikte içki içtiklerini, daha sonra da motosikletiyle dağlık alana gittiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde de Ergün'ün motosiklet kazası sonucu ağır yaralandığı tespit edildi.

Öte yandan durumu ağırlaşan Mustafa Ergün, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay

Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.