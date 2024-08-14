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Aksaray'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü, motokurye Mehmet Emin İrgin (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki sebze halinin içerisinde meydana geldi. Çalıştığı restorandan bir iş yerine çorba götüren kurye Mehmet Emin İrgin'in kullandığı 68 AED 227 plakalı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan İrgin ağır, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İrgin, hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Aksaray Yaşam Güncel Haberler

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