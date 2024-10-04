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Aksaray'da Motosiklet Kazası: Afganistan Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Motosiklet Kazası: Afganistan Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü İsmayel Arap Özbek (19) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

AKSARAY'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Afganistan uyruklu İsmayel Arap Özbek (19) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. İsmayel Arap Özbek'in kontrolünü yitirdiği plakasız motosiklet, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Başında kask olmayan sürücü Özbek, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Özbek'in öldüğünü belirledi. İsmayel Arap Özbek'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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