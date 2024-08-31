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Aksaray'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Aksaray'da Afganistan uyruklu bir ailenin bindiği motosiklete arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü yakalandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

AKSARAY'da Afganistan uyruklu 4 kişilik ailenin bindiği motosiklete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail D. (23), saklandığı pancar tarlasında yakalandı. Mohammad Namaz Özbek'in (34) hayatını kaybettiği kazada yaralanan eşi ile 2 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmail D. idaresindeki 68 ABP 699 plakalı hafif ticari araç, Afganistan uyruklu Mohammad Namaz Özbek yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Sürücü kaçarken, sürücü Mohammad Namaz Özbek ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32) ve çocukları Ümit Özbek (5) ile Resul Özbek (8) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mohammad Namaz Özbek, kurtarılmadı. Tedaviye alınan 3 yaralıdan Meryem Özbek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan hafif ticari araç sürücüsü İsmail D., altına alıp sürüklediği motosikletle girdiği Yapılcan köyündeki pancar tarlasında saklanırken yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ- Hilmi YOL/AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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