Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen E.A, M.B, Y.A. ve E.Y'yi belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, Y.A. ve E.Y. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.