Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığından Tutuklama

Aksaray'da bir apartmanın bodrum katından motosiklet çalan ve hırsızlıktan 15 suç kaydı olduğu tespit edilen Şahin Balkış tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da, bir apartmanın bodrum katından motosiklet çalan ve hırsızlıktan 15 suç kaydı olduğu tespit edilen Şahin Balkış (25) tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs'ta,Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki motosiklet, 2 Mayıs günü çalındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin, hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunan Şahin Balkış olduğunu saptadı. Balkış, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, saklandığı evinde, çaldığı motosikletle yakalandı. Gözaltına alınan Balkış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.