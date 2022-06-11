Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (19), Y.E.Ş. (16) ve K.P'yi (17) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Aksaray Güncel Haberler

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