Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin motosikleti çalarak uzaklaştığı görülüyor.
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hassas Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen şüpheli B.S. (20) ile A.K. (17) Zincirli Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, apartmanın garajına giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.