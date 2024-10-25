Aksaray'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

AKSARAY'da bir binanın bodrum katından motosiklet çalan Ramazan Teker (32) ve Ozan Ozan (26), polis tarafından yakalandı. ' Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın bodrum katındaki motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi, polise haber verdi. Hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı olan Ramazan Teker ile Ozan Ozan olduğunu tespit etti. Polis, dün düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA