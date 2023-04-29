Aksaray'da Mobilya Ustası Başından Vuruldu, Şüpheliler Yakalandı

Aksaray'da bir mobilya ustası başından vuruldu ve ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler yakalandı ve ilk ifadelerinde mobilya malzemelerinin çalındığı için kavga ettiklerini söylediler.