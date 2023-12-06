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Aksaray'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

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Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde seyir halinde olan Yiğit S. (25), idaresindeki 68 ADF 407 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Aksaray Olay İtfaiye Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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