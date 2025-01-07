Üye Girişi
Haberler
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, ada ülkesini ilhak edeceğini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' çıkışı: Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık

"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"

Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen kazada otomobil ile minibüs çarpıştı, otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Harun Güzyurdu (60) idaresindeki 50 EC 603 plakalı otomobil, Bağlıkaya beldesi çıkışında sürücüsü öğrenilemeyen 68 ABD 220 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Güzyurdu ile kızı Gonca Güzyurdu'nun (8) hayatını kaybettiğini belirledi, otomobildeki Yaşar Altıpınar (75) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
img

Maaşının yarısını tek seferde harcadı
img

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
img

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Kartal'ın hasretini Sivas'ta bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.