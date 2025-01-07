Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Harun Güzyurdu (60) idaresindeki 50 EC 603 plakalı otomobil, Bağlıkaya beldesi çıkışında sürücüsü öğrenilemeyen 68 ABD 220 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Güzyurdu ile kızı Gonca Güzyurdu'nun (8) hayatını kaybettiğini belirledi, otomobildeki Yaşar Altıpınar (75) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.