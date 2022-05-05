Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Haberler

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Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Fatih Mahallesi'nde kuzeniyle sulama kanalı yakınında oynayan Mehmet Kav (7), dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Kav, kısa süre sonra suda kayboldu.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Kav, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kav, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Kav ve ailesinin Afyonkarahisar'da yaşadığı, babaannesinin cenaze töreni için Aksaray'a geldiği öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Sulama Kanalı, Aksaray, Fatih, Güncel, Haberler

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