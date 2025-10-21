Aksaray'da Kuyumcudan 300 Bin Liralık Bilezik Çalan Kadın Yakalandı

Haberler

Aksaray'da müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kadın, 300 bin lira değerindeki 2 bileziği çalarak kaçtı. Polisi ve çalışanları tarafından kovaladıktan sonra yakalanan kadın, sahte bileziklerle dükkandan ayrıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren kadın, değeri 300 bin lira olan 2 bileziği takıp, kolundaki sahteleri kuyumcuya verdikten sonra kaçtı. Çalışanlar ile polisler kadını kovalayıp yakalarken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Minarecik Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. (38) isimli kadın, Hacı Mustafa Erbaş'ın kuyumcu dükkanın gelip, 2 tane burma bilezik tarttırıp denemek için koluna taktı. Daha önce kolunda olan sahtelerini çıkarıp iş yeri sahibine veren kadın, "vazgeçtim almayacağım" diyerek hızlıca dükkandan çıktı. Kuyumcudaki çalışanlar polisle birlikte kovaladıkları kadını çaldığı 2 bilezik ile yakaladı. Polis ekipleri sarraf Erbaş'a bileziklerini teslim etti. Erbaş da polislere sahte bilezikleri verdi. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'VAZGEÇTİM DEYİP SAHTE BİLEZİĞİ ÇIKARIP VERİYOR'

Yaşadığı olayı anlatan Erbaş, "Buraya müşteri gibi geliyor. 2 tane bilezik alıp tarttırıyor. Bilezikleri koluna takıyor. 2 tane çeyrek altın ver deyip, çeyreklerin parasını verdikten sonra vazgeçtim deyip kolundan sahte bileziği çıkarıp veriyor. Gerçek bilezikler ise kolunda kalıyor. Çalışanım bileziği eline alınca sahte olduğunu anladı. Biz de kovalayıp, yakaladık. Bileziklerin değeri ise 300 bin lira" dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
