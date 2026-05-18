'HER YIL KUYUYU TEMİZLİYORDUK'

Aksaray'da kuyu temizliği sırasında metan gazından etkilenen İsmail Yeşildal tedavi sonrası taburcu oldu. Kendisini kurtarmak isteyen iki kardeşi ve bir akrabası hayatını kaybetti. Cenazeler toprağa verildi.

Aksaray'da kuyuyu temizlerken metan gazından etkilenen İsmail Yeşildal, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kendisini kurtarmak isterken yaşamını yitiren kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal'ın cenazesine katılan İsmail Yeşildal, yaşadıklarını anlattı.

Kuyuyu her yıl temizlediklerini belirten Yeşildal, "Kuyudan, biriken pislik malzemeyi çıkarıyorduk. Merdiven suya kadar iniyordu. Kuyuyu biz bahçe sulamak için kullanıyorduk. Her yıl kuyuyu temizliyorduk. Bu yıl böyle bir olay başımıza geldi. Bir dengesizlik oldu. Bu girdiğimizde dipten hiçbir şey çıkaramadık. Dinamo suyu bitiremedi ve sıkıntı çıktı. Ona bakarken oldu. İçerde bir gaz kokusu almadık. Oksijen yetersizliği vardı" dedi.

Kendisini kurtarmaya gelenlere, AFAD ekiplerinin attığı can yeleklerini giydirmeye çalıştığını hatırladığını belirten Yeşildal, "Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. O anlar bulanıktı. Benimle birlikte kuyuda kurtarmak için AFAD uğraşıyordu. Ben indiğimde kuyunun dibinde yaklaşık 1 metre su vardı" diye konuştu. Yeşildal, kız kardeşi ve yakınlarına sarılıp ağladı.

'KUYUDA GAZ VARDI'

Kurtarmak için kuyuya inen ve gazdan etkilendiğini anlayınca kendi imkanlarıyla tekrar çıkan komşuları Ayhan Beşer, "Beni komşumuzun oğlu çağırdı. Ben de kurtarmak için kuyuya indim. Nefesim daralıp, göğsüm ağrıyınca, tekrar kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Hala daha göğsüm arıyor. Kuyuda bir gaz vardı ve beni etkiledi" dedi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Recep ve Mehmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal'ın cenazesi, Koçpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
