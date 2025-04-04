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Aksaray'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Aksaray çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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