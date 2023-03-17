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Aksaray'da kurt saldırısına uğrayan 45 küçükbaş telef oldu

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Aksaray'da kurt saldırısına uğrayan 45 küçükbaş telef oldu

Aksaray'da ağıla giren kurt, 45 küçükbaşı telef etti.

Aksaray'da ağıla giren kurt, 45 küçükbaşı telef etti.

Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiren Seyit Bellikli (55), ağıla girdiğinde hayvanlarının telef olduğunu gördü.

Kurdun 45 küçükbaşı telef ettiğini anlayan Bellikli, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ağılda yaptıkları incelemenin ardından tutanak tuttu.

Kaynak: AA / Güncel

Güzelyurt Aksaray Güncel Haberler

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