Aksaray'da Kurbanlık Hayvanları Çalındı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da yaşayan Nebi Kaya ve Kamile Kaya çiftinin baktığı kurbanlık 4 büyükbaş hayvanı çalındı. Hayvanların ortalama değerinin 280 bin lira olduğunu belirten Kaya ailesi, o parayla emeklilik için gereken tutarı yatıracaklarını, ama bu hayallerinin de ellerinden alınıp götürüldüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Aksaray'da hayvanları çalınan Nebi Kaya, "Dört tane hayvanımı dün gece çaldılar. İneklerimi götürmeselerdi, çalmasalardı, bunları satıp emekli olmak için asgari parayı yatıracaktım. Hayvanlarımın tanesi 70 bin liraydı" dedi.

" PERİŞAN OLDUK"

Çalınan hayvanların kendileri için bir dayanak olduğunu belirten Kamile Kaya, şunları söyledi:

"Dört tane hayvanımız vardı. Kurbanlık da satmıştık, eşimin emeklisi vardı. Bu hayvanlar bizim dayanağımızdı. Umudumuzdu, umudumuzu da çaldılar. Umudumuzu kırdılar, kaldık ortada perişan. Kurbanlıkları satmıştık ama parasını almamıştık. Bir umudumuz bu hayvanlar vardı. Bir yaşlı ben, bir de eşim var. Bunları satıp emekliliğini yatıracaktık. Şimdi öyle kaldık perişan halde. Polisler geldi, ifade verdik. Karakola gittik, şikayette bulunduk. Bulunduk ama inşallah olur, hayvanlarınız geri gelir. Bir faydası olur inşallah. Ahmet ve Mehmet de diyemem, iftira da atamam. 20-25 senedir biz hayvancılık yaparız. Yaşım 62, ilk defa böyle oldu. Sayın valimizden ve yetkililerden, Allah rızası için… Biz, perişan durumdayız. Gözü kör olasıca hırsızların yüzünden perişan olduk. Buna bir çözüm mü bulacaklar, ne diyecekler bilmiyorum. Biz, bu mahallede aciz durumdayız."

"BÜTÜN AKSARAY BIKTI"

Çiftin oğlu Şaban Kaya ise şöyle konuştu:

"Annem ve babamın 4 tane hayvanı vardı, geçimlerini onlarla sağlıyorlardı. Biz, bu hayvanlardan bir tanesini kurbanlık olarak ayırdık. 'Geri kalanını satalım' dedik. 'Babamın emeklilik asgarisini yatıralım' dedik. 'Emekli edelim seni' dedik. Hiç olmasa kimseye muhtaç olmaz diye düşündük. Onu da sağ olsun hırsız arkadaşlar çalıp götürdüler. Sayın emniyet müdürüm ve valimden bu hırsızlara Aksaray'da bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Son bir aydır burada, Hürriyet Mahallesi'nde, bir burada değil, bütün Aksaray bıktı. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; caydırıcı bir ceza uygulamalarını istiyorum. Hırsızları götürüyorlar, serbest bırakılıyor. 2 gün sonra ben adamı sokakta görüyorum. Bırakılmasın, bu hırsızlara caydırıcı bir ceza verilsin. Milletin canını yakıyorlar. Yazık değil mi garibanların, şu adamın dört tane malını çalıp gitmek? Bu adam emekli olacaktı. Annem babam perişan oldular. Kurban kesemeyecekler. Ben asgari ücretle çalışıyorum, biz destek olalım diyoruz, destek olamıyoruz. Elimizde yok, avucumuzda yok. Bu adamların tek geçim kaynağı buydu. Annem üzülüyor 'Ağlama' diyoruz. Kadın, hasta oluyor; ne yapsın, geçim kaynağı kayboldu. Elimden bir şey gelmiyor, artık bu hırsızlara çözüm ve yasa getirilmesini istiyorum. Caydırıcı bir ceza gelmesini istiyorum. Sokakta akşam 8'de komşunun evine girdiler, geçenlerde bizim akrabanın iki tane motorunu götürdüler, eniştemin evine girdiler. Hepsi iki ay içinde oldu. Babama yardımcı olmalarını istiyorum."