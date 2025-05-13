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Aksaray'da Kurban Bayramı Öncesi İşletmelere Denetim

Aksaray'da Kurban Bayramı Öncesi İşletmelere Denetim
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Aksaray'da Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, işletmelerin ruhsat durumu, vergi levhaları ve haksız fiyat artışları üzerine denetim yaptı. Denetimlerin Bayram’a kadar süreceği bildirildi.

Aksaray'da Kurban Bayramı öncesinde işletmeler denetlendi.

Aksaray Defterdarlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin ruhsat durumu, vergi levhasının bulunup bulunmadığı, alış faturaları ile satış işlemleri, fiş kesilmesi, fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları konusunda inceleme yaptı.

Aksaray Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, gazetecilere, denetimlerin Kurban Bayramına kadar aralıksız devam edeceğini, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak adına tüm kurumlarla sahada olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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