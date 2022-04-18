Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu - Haberler

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Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray-Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray- Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.

Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, Adana, Güncel, Haberler

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