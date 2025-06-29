Aksaray'da Kum Fırtınası Nedeniyle Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

Aksaray'da Kum Fırtınası Nedeniyle Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
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Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

AKSARAY'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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