Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı

Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma açıldı.

AKSARAY (AA) - Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray- Adana kara yolu ulaşıma açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmında başlayan kuvvetli rüzgar, Aksaray'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Öğle saatlerinde kapatılan Aksaray-Adana kara yolu, fırtınanın dinmesiyle alınan önlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.

Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title