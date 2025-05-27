Aksaray'da Koyun Otlatma Kavgası: Çoban Hayatını Kaybetti
Aksaray'da N.D. isimli genç, koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban Veyis Ergin'i av tüfeğiyle vurdu. Tüm müdahalelere rağmen Ergin hayatını kaybetti.
ÇOBAN ÖLDÜ
Aksaray'da N.D.'nin (15), koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı çoban Veyis Ergin (34), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan N.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel