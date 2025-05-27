Aksaray'da Koyun Otlatma Kavgası: Çoban Hayatını Kaybetti

ÇOBAN ÖLDÜ

Aksaray'da N.D.'nin (15), koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı çoban Veyis Ergin (34), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan N.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,