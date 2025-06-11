Aksaray'da Korkuluk Demiri Sapan Çocuk Yaralandı
Aksaray'da TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki A.E., okul bahçe duvarından atlamaya çalışırken eline korkuluk demiri saplanarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, saplanan demiri keserek çocuğu kurtardı. Genel sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.
TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi A.E. (13), okulun bahçe duvarından atlamak isterken demir korkuluğun üzerine düştü.
İhbar üzerine okula sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Eline demir korkuluk saplanan çocuğu, Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel