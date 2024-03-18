Aksaray'da KOP destekli mantar tesisi üretime katkı sağlıyor

Aksaray'da yaşayan Meltem Şıvgın, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı yüzde 70 hibe destekle kurduğu kültür mantarı tesisiyle üretime katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Doğantarla köyünde ailesiyle yaşayan 45 yaşındaki Şıvgın, atıl arazisini değerlendirmek ve kültür mantarı üretimi yapmak için 4 yıl önce, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "KOP ile Aksaray Mantar Yetiştiriyor Üretici Kazanıyor Projesi"ne başvurdu.

Katıldığı mantar yetiştiriciliği kursunda üretimin bütün aşamalarını öğrenen 3 çocuk annesi Şıvgın, proje kapsamında yüzde 70 hibeyle evinin önündeki atıl arazisine mantar tesisi kurdu.

"Buradan kazandığımız, evimize ek gelir oldu"

Şıvgın, AA muhabirine, köye gelen memurlar sayesinde projeden haberdar olduğunu söyledi.

Proje sayesinde kendi işinin patronu olduğunu aktaran Şıvgın, "Seramızı ilk kurduğumuzda çok zorlanmıştım. Bir bocalama döneminin ardından, pes etmedim ve kazandım. İyi ki mantar işine girmişim." dedi.

Şıvgın, devletin vatandaşlarına bu şekilde yüzde 70 hibe desteği vermesinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Eşinin inşaatlarda boya işi yaptığını ifade eden Şıvgın, "Mantar seramız olmadan eşim sürekli şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Seramızın ardından sadece Aksaray'da çalışıyor ve akşam evimize geliyor. Yani buradan kazandığımız, evimize ek gelir oldu. Hem bana hem de eşime bir güvence kapısı oldu." diye konuştu.

"Özellikle ev kadınlarının mantar sera işine girmesini tavsiye ediyorum"

Şıvgın, çalışmayı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılda 3 kez seramızı ekebiliyoruz. Her ekim döneminde 400 kasaya yakın ürün topluyoruz. Köyümüzden 4 kadına da seramız ekmek kapısı oldu. İşimiz çok, mecbur kadın çalıştırıyorum. Özellikle ev kadınlarının mantar sera işine girmesini tavsiye ediyorum. Hem aile bütçelerine katkı hem de kendisinin para kazanması çok önemli. Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok."

"Üreticilerimizin küçük alanlarda iyi gelirler kazanması için projeler üretiyoruz"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir de kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına son 4 yılda Bakanlığın, Valiliğin ve KOP'un desteğiyle 7 mantar serası kurduklarını söyledi.

Kültür mantarının pazar alanında da herhangi bir sıkıntının bulunmadığını anlatan Demir, "Her üretim sezonunda 3 kez ürün elde ediliyor. Bu sezonlarda üreticilerimiz 3-4 ton civarında ürün elde ediyor. Üreticilerimizin küçük alanlarda iyi gelirler kazanması için projeler üretiyoruz. Bizler için en önemli durum yerinde üretim ve yakın pazarlara dağıtım. Üreticilerimiz çok güzel şekilde ürünlerini yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.