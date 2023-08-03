Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aksaray'da Tacin Mahallesi'nde İzzet D. ile komşusu Nail T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan Nail T. ile darp sonucu yaralanan Neşet T. ve Adem K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, İzzet D'yi gözaltına aldı.

Aksaray'da komşular arasında çıkan kavgada, silahla yaralanan bir kişi ile darp neticesi yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tacin Mahallesi'nde İzzet D. (39) ile komşusu Nail T. (39) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada silah kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan Nail T ile darp sonucu yaralanan Neşet T. (50) ve Adem K. (43), sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, İzzet D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title