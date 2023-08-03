Aksaray'da komşu kavgası: 3 kişi yaralandı

Aksaray'da iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olayın nedeni metruk binanın yıkılıp yıkılmaması tartışmasıydı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

AKSARAY'da iki komşu arasında evlerinin yanındaki metruk binanın yıkılıp, yıkılmaması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Tacin Mahallesi 1892 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Doğan (39) ile komşusu Nail Tosun (39) arasında evlerin yanındaki metruk binanın yıkılıp, yıkılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, her iki tarafından yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda İzzet Doğan, tabancayla ateş ettiği Nail Tosun'u sağ ayağından yaraladı. Kavgada Neşet Tosun (50) ve Adem Koçak (43) aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İzzet Doğan da polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.