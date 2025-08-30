Aksaray'da Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: 3 Yaralı

Aksaray'da bir TIR'ın kamyonete çarpması sonucu 2'si Alman turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. TIR şoförü Faruk Y., kaza sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

AKSARAY'da TIR'ın kamyonete çarptığı kazada 2'si Alman turist 3 kişinin yaralandığı kazada Faruk Y. (23), tedavisinin ardından gözaltına alındı. TIR şoförü Faruk Y.'nin (23), kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Faruk Y. yönetimindeki 63 AFS048 TIR, Rieb Anton Valter idaresindeki Almanya plakalı turistlerin bulunduğu kamyonete çarptı. Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger, araçta sıkışıp yaralandı. Valter'ın kabinde sıkışan Carmen Pfenminger'i yaralı halde kurtarmaya çalışması da cep telefonuyla görüntülendi.

TURİSTLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alman turistler ile TIR şoförü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede; TIR şoförü Faruk Y'nin kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Faruk Y. gözaltına alınırken, Rieb Anton Valter (62) ile Carmen Pfenminger'in (60) tedavilerinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
