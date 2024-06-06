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Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Aksaray'ın Şamlı Mahallesi'nde çıkan kavgada, Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornovidayla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ali D'nin durumu ağır olduğu belirtildi. Hastanede devam eden tartışmaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Aksaray'da çıkan kavgada, keser ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şamlı Mahallesi'nde, Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornovidayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, tartışmayı hastanede devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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