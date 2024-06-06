Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da çıkan kavgada, keser ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şamlı Mahallesi'nde, Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornovidayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, tartışmayı hastanede devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.