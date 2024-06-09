Aksaray'da Kereste Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü
Aksaray'da bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında kerestelerin tamamı yanarken, depo ve yanındaki hurda deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Aksaray'da kereste deposunda çıkıp, yandaki hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Kerestelerin hepsi yanarken, depounun tamamı, hurda deposunun da bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.