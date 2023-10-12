Aksaray'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 28 Kök Kenevir ve 6 Kök Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, evin bahçesinde 28 kök kenevir bitkisi ile 6 kök kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Yasa dışı kenevir üretimine jandarma darbesi

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, evin bahçesinde 28 kök kenevir bitkisi ile 6 kök kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın ikametinin bahçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ürettiği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan araştırmalar sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Güzelyurt ilçesinde müstakil ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve bahçesinde yapılan aramalarda 28 kök kenevir bitkisi ile 6 kök kurutulmuş esrar bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.