Aksaray'da kaza sonrası torununu çarpan kişi, yardım eden bisikletliye saldırdı

Aksaray'da otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu çocuk yaralanırken, kazayı duyup gelen bir kişi torununu çarpan kişi zannederek yardım eden bisikletliye saldırdı.

AKSARAY'da otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ahmet Ainger (3), yaralandı. Kazayı duyup gelen Muhammed Ainger (62), torununa çarpan kişi zannedip, yoldan geçerken durarak yardım eden Abdullah Söyler'e (41) yumruk attı, bisikletini tekmeledi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Uğur D. (28) yönetimindeki 68 ABC 205 plakalı otomobil, yola çıkan Ahmet Ainger'e çarptı. Kazada Ahmet Ainger yaralanırken, bisikletiyle yoldan geçen Abdullah Söyler durup, çocuğa yardım etti. Yaralı çocuk, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Söyler, "Otomobil çocuğa çarpınca ben de bisikletle giderken durup yardım ettim. Yakını bana yumruk attı, bisikletimi tekmeledi. Yardıma durdum, başıma bunlar geldi. Benim işe gitmem lazım" diyerek olayın ardından bisikletiyle yoluna devam etti.