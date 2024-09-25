Aksaray'da Kaza: Bekçi Ramazan Hüyük Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da bir iş yerinde bekçilik yapan Ramazan Hüyük (49), işten çıkıp, otomobiliyle evine giderken, arkadan gelen minibüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Topakkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir iş yerinde bekçilik yapan Ramazan Hüyük, mesaisini bitirdikten sonra 68 KP 279 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Hüyük, otomobiliyle seyir halindeyken arkasından gelen Tahsin Danış (26) yönetimindeki 63 F0945 minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre minibüsün önünde sürüklenen otomobil, şarampole devrilip, takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Ramazan Hüyük'ün öldüğünü belirledi. Diğer sürücü Tahsin Danış jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.