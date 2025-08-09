Aksaray'da Kaza: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı
Aksaray'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şener M. (34) yönetimindeki 68 AEY 624 plakalı kamyonet, sanayi sitesinin girişinde, Yaşar Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonetteki yolcular Mesut A. (60) Fadimana A. (59) Ünlü D. (30) M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
