Aksaray'da Kaza: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şener M. (34) yönetimindeki 68 AEY 624 plakalı kamyonet, sanayi sitesinin girişinde, Yaşar Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetteki yolcular Mesut A. (60) Fadimana A. (59) Ünlü D. (30) M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.