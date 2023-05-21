Aksaray'da kaza: 1 sürücü yaralı, diğer sürücü kaçtı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü araç içinde sıkışırken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i araç içinde sıkışırken, diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Deniz Katman (30) yönetimdeki 68 KP 411 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AK 9877 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Deniz Katman araç içerisinde sıkışırken, diğer sürücüsü ise otomobili terk edip kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Katman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan katman, ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Katman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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