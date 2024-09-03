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Aksaray'da kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da, tarım işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı Mahmut Ardın (50) yönetimindeki 23 BD 449 plakalı minibüs, kavşakta Necla Akın (28) yönetimindeki 68 KE 824 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil Aksaray Güncel Yaşam Tarım

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