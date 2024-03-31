Aksaray'da kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

Aksaray'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde Mustafa Ç. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Mustafa Ç, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.