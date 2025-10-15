Haberler

Aksaray'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Anne ve Oğul Toprağa Verildi

Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'in cenazeleri, Yeniket beldesinde kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez ile oğlu Halil İbrahim Ölmez'in cenazeleri yapılan otopsinin ardından Yeniket beldesine götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namaz sonrası anne ve oğulun cenazesi, belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Köyden evine dönen Mehmet Ölmez'in dün havanın soğuk olması nedeniyle eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim'i yanında götürmediği, döndüğünde de acı manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Meryem Ölmez'in ise oğlu Halil İbrahim'e yemek yedikten sonra kanepeye uzandıkları ve sonrasında da zehirlendikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
