Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Haberler

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Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Yasin Can - Güncel
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Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Aksaray - Ankara ve Nevşehir karayollarında da etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışı bölgesel olarak halen devam ediyor.

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Aksaray, kar, Güncel, Haberler

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