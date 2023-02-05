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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Aksaray'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 tatil, 16 oldu. Ama küçük bir ödeviniz var, sıkı giyinin, arkadaşlarınızla, ailenizle karın tadını doyasıya çıkarın. Kartopunun içine hayallerinizi ve heyecanlarınızı koyun, bakalım kim en uzağa fırlatacak? Bembeyaz bir güzelliğe bürünen ağaçları, çiçekleri seyretmeyi, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi unutmayın."

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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