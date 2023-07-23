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Aksaray'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi'nde seyreden Abidin Ç. (39) idaresindeki 68 ACH 567 plakalı kamyon, Yaşar Acar'ın (53) kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yaşar Acar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel

Motosiklet Aksaray Güncel Haberler

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